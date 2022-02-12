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В Украине около 2000 американцев. Часть из них остается, несмотря на призыв Госдепа

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 17:07
В Украине около 2000 американцев. Часть из них остается, несмотря на призыв Госдепа Фото: американцы не уезжают массово из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На территории Украины, по данным Госдепа, пребывают около 2000 граждан США. Американская администрация постоянно с ними контактирует, чтобы выяснить, собираются ли они уехать из Украины.

Об этом сообщил представитель Госдепа США во время телефонного брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам чиновника, власти США, в соответствии с демократическими принципами, не отслеживают, сколько американцев находятся в данный момент времени в той или иной стране мира.

"Две тысячи американцев за последние дни сообщили нам, что они находятся в Украине", - рассказал он.

По словам представителя Госдепа, часть из этих двух тысяч американцев уже покинула Украину, и посольство предоставило им необходимую помощь в этом, в то же время, часть граждан США сообщила посольству, что они решили остаться в Украине.

Как подчеркнул, чиновник Госдепа, несмотря на то, что решивших остаться американцев в посольстве призывали еще раз подумать над своим решением, они решили остаться, и власти США с уважением относятся к такому выбору, для которого может быть много причин.

В Госдепе также отметили, что организованная эвакуация американцев из Украины не планируется.

Напомним, вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев в течение 48 часов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

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