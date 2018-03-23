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В Україні немає жодного судового вироку за підсумками розслідувань НАБУ, - єврокомісар

НовиниПолітика    23.03.2018 - 17:19
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com nab_ukr)
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com nab_ukr)

Єврокомісар закликав створити Вищий антикорупційний суд

Єврокомісар з питань політики сусідства Йоханнес Хан висловив занепокоєння через те, що в Україні досі немає жодного судового вироку у відношенні високопоставлених чиновників за підсумками розслідувань, що проводяться Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Про це він заявив в Брюсселі, передає DW.

Повідомляється, що Хан назвав головним занепокоєнням те, що в Україні досі немає жодного судового вироку у відношенні високопоставлених чиновників за підсумками розслідувань, що проводяться НАБУ.

Виходячи з цього, він закликав створити Вищий антикорупційний суд у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії.

"Це одна з умов для подальшої фінансової підтримки з боку МВФ. Я в постійному і тісному контакті з МВФ та іншими фінансовими інститутами і я можу вас запевнити, що терпіння, м'яко кажучи, вичерпується", - підкреслив єврокомісар.

При цьому Хан публічно в цілому активно хвалив НАБУ.

"НАБУ робить дуже важливу роботу в дуже складних обставинах", - заявив Хан. Таку ж думку висловив член групи підтримки України в Єврокомісії Франк Пауль.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна глава представництва ЄС в Україні, посол Хюг Мінгареллі заявляв, що мета керівництва країни має полягати в тому, щоб посилювати НАБУ, а не послаблювати його.

"Правоохоронні органи повинні працювати скоординовано, і дуже шкода, що відбувається те, що ми всі спостерігаємо. Звичайно ж, це не відповідає інтересам України і не сприяє її іміджу за кордоном. Друге – новостворені інституції, такі як НАБУ і САП, повинні бути підтримані і посилені, а не піддаватися нападкам. Тому ми сподіваємося, що Генпрокуратура зможе ефективно взаємодіяти з НАБУ і САП і підтримувати ці структури, а не перешкоджати їх роботі", - заявляв він.

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Теги публікації: НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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