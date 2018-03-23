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Интервью

В Украине нет ни одного судебного приговора по итогам расследований НАБУ, - еврокомиссар

НовостиПолитика    23.03.2018 - 17:19
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com nab_ukr)
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com nab_ukr)

Еврокомиссар призвал создать Высший антикоррупционный суд

Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан выразил беспокойство из-за того, что в Украине до сих пор нет ни одного судебного приговора в отношении  высокопоставленных чиновников по итогам расследований, проводимых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом он заявил в Брюсселе, передает DW.

Сообщается, что Хан назвал главным беспокойством то, что в Украине до сих пор нет ни одного судебного приговора в отношении высокопоставленных чиновников  по итогам расследований, проводимых НАБУ.

Исходя из этого, он призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается", - подчеркнул еврокомиссар.

При этом Хан публично в целом активно хвалил НАБУ.

"НАБУ делает очень важную работу в очень сложных обстоятельствах", - заявил Хан. Такое же мнение высказал член группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франк Пауль.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава представительства ЕС в Украине, посол Хюг Мингарелли заявлял, что цель руководства страны должна заключаться в том, чтобы усиливать НАБУ, а не ослаблять его.

"Правоохранительные органы должны работать более скоординированно, и очень жаль, что происходит то, что мы все наблюдаем. Конечно же, это не отвечает интересам Украины и не содействует ее имиджу за границей. Второе – новосозданные институции, такие как НАБУ и САП, должны быть поддержаны и усилены, а не подвергаться нападкам. Поэтому мы надеемся, что Генпрокуратура сможет эффективно взаимодействовать с НАБУ и САП и поддерживать эти структуры, а не препятствовать их работе", - заявлял он.

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Теги публикации: НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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