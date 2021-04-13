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В Україні немає жодного проблемного банку, - НБУ

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 12:45
В Україні немає жодного проблемного банку, - НБУ Фото: Ярослав Матузка розповів про стан банків (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

На сьогодні в Україні немає жодного банку, який би був віднесений Нацбанком до категорії проблемних. Декілька банків виконують не всі нормативи.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка, повідомляє прес-служба НБУ.

"Важливо те, що основні нормативи капіталу та ліквідності виконують абсолютно всі банки", - сказав він.

За його словами, у декількох є проблеми з дотриманням нормативів кредитного ризику (Н7 та Н9), але вони мають індивідуальні плани входження у нормативи.

Матузка нагадав, що з 1 квітня банки мають дотримуватись нового нормативу ліквідності NSFR на рівні 80% зі збільшенням нормативного значення в майбутньому до 100%. "На сьогодні в системі тільки один банк не виконує цю вимогу. Він не створює системних ризиків та майже не має зобов’язань перед кредиторами та вкладниками", - повідомив Матузка.

Нагадаємо, NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік та розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг по прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,310 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 73 банки.

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