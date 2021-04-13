В Україні немає жодного проблемного банку, - НБУ

На сьогодні в Україні немає жодного банку, який би був віднесений Нацбанком до категорії проблемних. Декілька банків виконують не всі нормативи.

"Важливо те, що основні нормативи капіталу та ліквідності виконують абсолютно всі банки", - сказав він.

За його словами, у декількох є проблеми з дотриманням нормативів кредитного ризику (Н7 та Н9), але вони мають індивідуальні плани входження у нормативи.

Матузка нагадав, що з 1 квітня банки мають дотримуватись нового нормативу ліквідності NSFR на рівні 80% зі збільшенням нормативного значення в майбутньому до 100%. "На сьогодні в системі тільки один банк не виконує цю вимогу. Він не створює системних ризиків та майже не має зобов’язань перед кредиторами та вкладниками", - повідомив Матузка.

Нагадаємо, NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік та розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування.