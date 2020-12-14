НБУ визнав ще один банк банкрутом

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Місто Банк" став другим банком, який втратив платоспроможність у 2020 році

Національний банк відніс АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних. Рішення ухвалене у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів - підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня.

"Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ "Місто Банк" не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, сьогодні правлінням НБУ ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

Віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних жодним не впливає сектор, оскільки частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

За даними НБУ 78% вкладників АТ "Місто Банк" (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

За даними НБУ, контролером АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673. В Україні налічувалося 74 діючих банків, їх кількість скоротилося порівняно з 1 січня, оскільки банк "Аркада" був визнаний банкрутом і позбувся ліцензії.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних, а 26 серпня в банку була введена тимчасова адміністрація.