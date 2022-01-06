Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: в Україні тепло для початку січня (Віталій Носач, РБК Україна)
Сьогодні, 6 січня в Україні у західних, північних і в більшості центральних та східних областей невеликий дощ та мокрий сніг. Температура 0-5 градусів тепла, у південній частині 6-11 градусів тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. В Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
- на заході країни +2 +4 вдень, а вночі +0 +2 градусів;
- у північних областях вдень +2 +4 градусів, вночі +0 +2;
- у центральних областях вдень +3 +8 градуси, вночі +2 +4;
- у східних областях вдень +2 +7 градусів, а вночі від +1 до +4;
- на півдні країни +8 +13 градусів вдень, вночі +3 +6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 3-5 градусів.