В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер

Погода в Україні 26 вересня може погіршитися, на сході, півдні та в центральній частині оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні буде теплою майже у всіх областях, але на сході будуть дощі.
До цього на заході країни через підйом води в річці оголосили загрозу підтоплень.