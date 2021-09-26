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В Україну прийшло потепління, але місцями ще дощитиме: погода на сьогодні

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Україна, Неділя 26 вересня 2021 10:00
В Україну прийшло потепління, але місцями ще дощитиме: погода на сьогодні Фото: прогноз погоди в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні буде теплою майже у всіх областях. Лише на сході країни збережуться дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На заході України буде сухо та малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +22 градусів. Вночі термометри покажуть від +8 до +12.

У східних областях очікуються незначні дощі. Вдень термометри покажуть від +16 до +19 градусів, а вночі температура знизиться до +9...+11.

На півночі буде сухо, а температура вдень коливатиметься від +14 до +17 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +9 до +11 градусів.

У південних регіонах повітря вдень прогріється до +20...+23 градусів, але вночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+13 градусів.

У центральних областях прогнозують від +15 до +20 градусів вдень та від +10 до +13 вночі.

В Україну прийшло потепління, але місцями ще дощитиме: погода на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні також не прогнозують опадів. Температура повітря вдень у столиці коливатиметься від +15 до +17 градусів, а вночі термометри покажуть від +11 до +13.

В Україну прийшло потепління, але місцями ще дощитиме: погода на сьогодні

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України очікуються сильні пориви вітру.

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