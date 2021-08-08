В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в неділю, 8 серпня, покращиться, буде тепла комфортна температура, а опади у вигляді дощів з грозами майже не очікуються, хіба що в деяких східних областях, хоча в нічний час в цих регіонах ймовірні непрості синоптичні умови - зливи та шквали з градом.