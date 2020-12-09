В Україні оголошено штормове попередження

У середу, 9 грудня, погода в Україні різко погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні у західних, південних і східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім цього, в Україні 9 і 10 грудня на рівнинних річках, крім української ділянки Дунаю, Дніпровського і Каховського водосховища, очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.

Нагадаємо, 9 грудня на півдні та заході України очікуються дощі, на решті території країни без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +6 градусів.

Крім того, напередодні в селі Кирилівка Запорізької області десятки баз відпочинку, готелів та пансіонатів затопило повінню. Рятувальники попереджають, що штормова погода збережеться і сьогодні.

Додамо, що синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні в четвер. На Україну насувається сніговий шторм.