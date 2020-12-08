На Азовському морі затопило десятки баз відпочинку

У селі Кирилівка Запорізької області десятки баз відпочинку, готелів і пансіонатів затопило повінню. Рятувальники попереджають, що штормова погода збережеться і завтра.
Про це повідомляє "MV Местные Вести".
"Уже з тиждень в Кирилівці не вщухає шторм. Пориви східного вітру досягають 25-30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 метрів, накриваючи берег", - йдеться в повідомленні.
Фото: затоплені бази відпочинку (mv.org.ua)
У результаті негоди десятки баз відпочинку на Федотовій косі підтоплено. Дорога на острів Бірючий також затоплена.
Нагадаємо, сьогодні синоптики повідомили про значний вітер від 25 до 35 м/с очікуються на акваторії Азовського моря. При ньому висота хвиль буде 15-20 дм та спостерігатиметься швидке обледеніння суден (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Крім того, погода в Україні у вівторок буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.
Разом з тим синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.