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На Азовському морі затопило десятки баз відпочинку

Село Кирилівка, Вівторок 08 грудня 2020 11:52
На Азовському морі затопило десятки баз відпочинку
Фото: затоплені бази відпочинку (mv.org.ua)
Автор: Андрій Козловський

У селі Кирилівка Запорізької області десятки баз відпочинку, готелів і пансіонатів затопило повінню. Рятувальники попереджають, що штормова погода збережеться і завтра.

Про це повідомляє "MV Местные Вести".

"Уже з тиждень в Кирилівці не вщухає шторм. Пориви східного вітру досягають 25-30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 метрів, накриваючи берег", - йдеться в повідомленні.

Фото: затоплені бази відпочинку (mv.org.ua)

У результаті негоди десятки баз відпочинку на Федотовій косі підтоплено. Дорога на острів Бірючий також затоплена.

Нагадаємо, сьогодні синоптики повідомили про значний вітер від 25 до 35 м/с очікуються на акваторії Азовського моря. При ньому висота хвиль буде 15-20 дм та спостерігатиметься швидке обледеніння суден (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, погода в Україні у вівторок буде дощовою у деяких західних та південних областях. Температура повітря вдень та вночі досягатиме мінусових позначок.

Разом з тим синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. У четвер в Україну прийде сніговий шторм.

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