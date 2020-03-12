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Температура до +18 та подекуди дощі: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 08:00
Температура до +18 та подекуди дощі: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +14

Погода в Україні сьогодні, 12 березня, буде дощовою у деяких західних та східних областях, температура повітря вдень підніметься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні незначні опади можливі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Луганській областях. На решті території країни сьогодні буде малохмарно.

Вдень температура повітря коливатиметься від +12 до +15 у східних, північних та центральних областях, на заході та півдні - від +14 до +18. Вночі термометри коливатимуться від +4 до +9 градусів.

Температура до +18 та подекуди дощі: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні погода буде малохмарною. Денна температура повітря у Києві коливатиметься від +12 до +14. Вночі термометри покажуть від +3 до +5 градусів. Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура до +18 та подекуди дощі: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про суттєве погіршення погоди в Україні. Найближчими днями в Україну прийде сильне похолодання, а місцями очікується мокрий сніг. Прогнозують сильний вітер південно-західного напрямку.

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