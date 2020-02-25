В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 25 лютого погіршилась, в Україні, крім північних областей, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку місцями невеликий сніг у Закарпатській і Львівській, сніг з дощем у Черкаській і Луганській, дощі у Волинській, Запорізькій і Донецькій областях, на решті території без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Закарпатській області місцями засніжене, у Хмельницькій та Київській областях місцями ожеледиця.

Внаслідок проходження активного циклону минулої доби (24.02), що супроводжувався випаданням снігу (до 10 см) в північних та північно-східних областях, на дорогах державного значення виконуються роботи з очистки покриття від снігу, проводиться обробка протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, вчора через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників. В результаті цього загинула людина і четверо людей постраждали.