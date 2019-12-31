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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 08:48
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Getty Images)

По всій території України сильний вітер та ожеледь

В останній день 2019 року - 31 грудня - в Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як наголошується, в Україні очікується сильні пориви вітру та ожеледь.

"31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, попередження випустили для Києва та області: пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в останній день 2019 року опади накриють північні, західні, Житомирську та Київську області. Очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг з дощем. Вночі можливе зниження температури до -3...-5 градусів. На решті території синоптики прогнозують суху та малохмарну погоду.

Крім того, 31 грудня в більшості областей України очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +2 +5 градусів на всій території.

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