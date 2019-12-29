ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 13:51
Мокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 30 грудня очікується ожеледиця

Погода в Україні в останні дні 2019 року, 30 і 31 грудня, буде теплою і без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 30 грудня

У понеділок в Україні хмарно і морозно. На заході температура повітря вдень становитиме -1 -3, а вночі -4 -6 градусів. На півдні країни вдень 0 +2, а вночі -1 -3.

У східних та центральних областях вдень очікується -1 -3, а вночі -2 -8 градусів. На півночі країни, вдень -2 -4, а вночі -5 -7. У Києві температура повітря вночі впаде до -6 -8, вдень -1 -3 градусів.

Мокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця рокуМокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Прогноз на 31 грудня

У вівторок в Україні очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг. У західних регіонах В останній день 2019 року очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі -3 ... -5 градусів, вдень -1 +4. На решті території України без опадів. Темпетура повітря вночі становитиме -2 -4, а вдень прогріється до +1 +5 градусів.

Мокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця рокуМокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Нагадаємо, 29 грудня на дорогах України очікується ожеледиця. Крім того, 30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Дощі і сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Україна пережила найтепліший рік за всю історію спостережень
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся