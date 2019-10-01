В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 1 жовтня різко погіршиться, вночі очікується гроза. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження. Як повідомляється, сьогодні зранку і вночі, крім грози, будуть також пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлені 102 населені пункти у Львівській, Тернопільській, Київській, Житомирській та Волинській областях. Найбільше постраждала Львівська область, там 55 населених пунктів знеструмлені.

Крім того, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди на сьогодні. Як зазначається, дощі накриють більшість областей у вівторок, 1 жовтня. У північних областях, а саме Чернігівській та Сумській, похолодає, температура повітря вдень впаде до +14+16. Також дощі та похолодання йдуть у Луганську, Донецьку та Харківську області.

Нагадаємо, вчора в Київській міській державній адміністарції повідомляли про штормовий вітер у столиці на сьогодні. Температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.

Синоптики зазначали, що середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.