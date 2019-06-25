В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні сьогодні, 25 червня, погіршиться, очікуються грози та шквали вітру на півдні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, протягом доби 25 червня у південній частині очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні похода буде хмарною з проясненням по всій території, окрім півдня країни. На півдні очікується гроза. За даними Укргідрометцентру, на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м.

Також в ДСНС повідомляли, що по всій Україні з 24 по 27 червня буде триматись надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Зокрема, у Києві та Київській області 24-27 червня утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, на День Конституції спека в Україні спаде: на сході України очікується максимум +26 градусів, на півночі, за даними синоптиків, очікується до +24, на заході - до +27, на півдні - до +30.