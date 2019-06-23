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В Україні на більшості територій буде спекотно

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 10:00
В Україні на більшості територій буде спекотно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні переважно сухо та спекотно, дощі лише заході України

Погода в Україні 23 червня буде спекотною, з дощами та грозами на заході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході України завтра сухо та сонячно, вдень очікується від +31 до +33 градусів, вночі прохолодніше - від +17 до +22 градусів. На півдні України 23 червня також сухо, від +31 до +34 градусів вдень, та від +19 до +24 вночі, у Криму вдень до +31, вночі - до +21 градусу. На півночі країни завтра також буде жарко: вдень від +31 до +33, вночі до +20 градусів.

Дощитиме на заході країни, температура повітря тут трохи нижча, ніж на решті території країни: вдень від +23 до +28 градусів, вночі івд +17 до +19 градусів.

В Україні на більшості територій буде спекотно

У Києві сьогодні  утримається суха та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +33 градусів, вночі очікується до +21 градусу.

В Україні на більшості територій буде спекотно

Синоптик розповіла, коли спека спаде у Києві Захід України накриють дощі, на решті території спека до +35
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