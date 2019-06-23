ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через негоду знеструмлені 65 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 10:02
В Україні через негоду знеструмлені 65 населених пунктів
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Знеструмлення сталося у Вінницькій та Житомирській областях

В результаті сильних дощів та вітру в ніч на 23 червня у двох областях України було знеструмлено 65 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через ускладнення погодних умов у Вінницькій та Житомирській областях було знеструмлено 65 населених пунктів. Так, без електропостачання залишилося 12 населених пунктів у Вінницькій області та ще 53 - у Житомирській.

Крім того, через негоду в селі Майдан у Вінницькому районі були частково пошкоджені дахи 11 житлових будинків та двох приватних господарчих будівель. Також сильний шквальний вітер повалив 3 дерева. Внаслідок негоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що через негоду в понеділок, 17 червня, в Україні без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів. Так, у Львівській області були знеструмлені 67 населених пунктів, у Закарпатській - 38 н.п. та ще 2 населених пункти в Луганській. У місті Сватове Луганської області через негоду також зазнали пошкоджень декілька житлових будинків та школа.

Як писало РБК-Україна, у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району. 

В Україні на більшості територій буде спекотно У Херсонській обл. залишаються підтопленими півсотні домогосподарств
Новини України Гідрометцентрэлектроснабжениеобесточен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся