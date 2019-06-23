В Україні через негоду знеструмлені 65 населених пунктів

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Знеструмлення сталося у Вінницькій та Житомирській областях

В результаті сильних дощів та вітру в ніч на 23 червня у двох областях України було знеструмлено 65 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через ускладнення погодних умов у Вінницькій та Житомирській областях було знеструмлено 65 населених пунктів. Так, без електропостачання залишилося 12 населених пунктів у Вінницькій області та ще 53 - у Житомирській.

Крім того, через негоду в селі Майдан у Вінницькому районі були частково пошкоджені дахи 11 житлових будинків та двох приватних господарчих будівель. Також сильний шквальний вітер повалив 3 дерева. Внаслідок негоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що через негоду в понеділок, 17 червня, в Україні без електропостачання залишилися понад 100 населених пунктів. Так, у Львівській області були знеструмлені 67 населених пунктів, у Закарпатській - 38 н.п. та ще 2 населених пункти в Луганській. У місті Сватове Луганської області через негоду також зазнали пошкоджень декілька житлових будинків та школа.

Як писало РБК-Україна, у Херсонській області внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 252 домогосподарства, серед яких 69 житлових будинків у селі Нова Маячка Олешківського району.