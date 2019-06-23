В Україні оголошено штормове попередження

У найближчу годину погода в Україні погіршиться, очікуються грози та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у найближчу годину 23 червня в Україні очікуються гроз та місцями шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, у понеділок, 24 червня, у центральних областях, а також в Одеській області, очікуються грози, подекуди можливий град та шквали вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області оголошено штормове попередження. За прогнозом синоптиків, 23 червня у столиці та області очікується гроза та пориви вітру до 20 м/с. Негода утримається до кінця доби.

Як писало РБК-Україна, сьогодні по всій країні очікується суха та жарка погода. Втім, у західних областях країни сьогодні пройдуть дощі, місцями з градом та сильним вітром.

Крім того, за даними синоптика Наталі Діденко, наступного тижня з України спека піде і перекочує на Західну Європу.

Зазначимо, за даними рятувальників, через високу спеку у Києві зростає рівень забруднення повітря. Зокрема, цього тижня він перевищив норму у шість разів. Як повідомили у ДСНС, пониження рівня забруднення повітря у Києві очікується в останні дні червня.