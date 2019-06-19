В Україні оголошене штормове попередження

Погода в Україні 20 червня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Зокрема, шквали 15-20 м/с очікуються у західних областях країни.

"20 червня в Україні суха спекотна погода, лише в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

На решті території - вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що до кінця тижня очікується посилення спеки. При цьому четвер у деяких регіонах України очікуються дощі.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу, 19 червня, погода буде дощовою, з грозами в західних, деяких східних і південних областях, температура повітря вдень підніметься до +32 градусів.

Відзначимо також, 18 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджала про найвищий рівень пожежної небезпеки.

Варто також нагадати, що через негоду в понеділок, 17 червня, залишилися без електропостачання понад 100 населених пунктів. Зокрема, через сильні грозові дощі та пориви вітру в деяких областях України було знеструмлено 107 населених пунктів.