Спека в Україні до кінця тижня лише посилиться

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У четвер у деяких регіонах України очікуються дощі

Погода в Україні: до кінця тижня очікується посилення спеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Вона попередила, що особливо потерпатимуть від спеки східні області та південна частина України.

"20 червня в Україні спека триватиме. Особливо потерпатимуть від неї східні області та південна частина, де дощів або дуже мало, або не було давно, або навіть якісь локальні зливи ситуацію істотно не виправили. Саме там очікується +33+35 градусів. Також у цю гарячу зону потрапляє й Дніпропетровщина", - поінформувала Діденко.

За її словами, у четвер у деяких регіонах України очікуються дощі.

"На решті території України… +29 +33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть - локально! - на заході, півночі, осередками вздовж Дніпра-річки, місцями на Одещині. У Києві 20-го червня очікується спека +30+32 градуси, є ймовірність короткочасного дощу з грозою", - написала синоптик.

Діденко підкреслила, що спад спеки очікується лише 22 червня на заході України.

"До кінця тижня спека навіть посилиться в Україні, лише 22-го червня у західних областях посвіжіє. Грозові дощі найбільш ймовірні у західних областях… З 25-26 червня поступово спека послабне у більшості областей України. Температура води у Дніпрі становить 25-26 градусів", - додала вона.

Нагадаємо, погода в Україні в середу, 19 червня, буде дощовою, з грозами в західних, деяких східних і південних областях, температура повітря вдень підніметься до +32 градусів.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки.