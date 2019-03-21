В Україні оголошено штормове попередження

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, вдень 22 квітня в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде циклон з атмосферними фронтами. У зв'язку з цим завтра, 22 березня, погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг. Зокрема, в південних областях опадів не очікується. Крім того, в п'ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових 15-20 м/с. Синоптик порадила заховати з двору і балкона легкі предмети.

При цьому температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня до +14 градусів, на Сході до +9. У Києві завтра, 22 березня, дощ і сильний вітер. Максимальна температура повітря прогріється до +12 градусів. 23 березня знову похолодає, дощі припиняться, проте на Сході з розповсюдженням до Запоріжжя й Криму випаде сніг.

24 березня, у неділю, з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт з дощами.

Додамо, 21 березня в Україні без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13.