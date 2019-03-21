Погода на сьогодні: в Україні очікуються заморозки

Фото: в Україні 21 березня без опадів (РБК-Україна)

У Києві сьогодні до +9

Погода на сьогодні: 21 березня в Україні без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +7 до +13, вночі від -1 до +1. На півночі України сухо і хмарно, вдень від +6 до +9, а вночі від -1 до +1. В центрі теж без опадів, вдень від +7 до +11, вночі від -1 до +2.

У східних областях сухо, температура вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +2. На півдні України вдень від +9 до +13, вночі від +1 до +4. У Криму вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні 21 березня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 21 березня без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області 21 березня