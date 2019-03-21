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Синоптик попередила про непередбачуваний березень

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 11:48
Синоптик попередила про непередбачуваний березень
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українців в найближчі дні чекає сніг і штормовий вітер

В Україну йде циклон з атмосферними фронтами. У зв'язку з цим завтра, 22 березня, погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг, написала синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За прогнозом синоптика, в південних областях опадів не очікується. Крім того, в п'ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових 15-20 м/с. Синоптик порадила заховати з двору і балкона легкі предмети.

Температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня до +14 градусів, на Сході до +9. У Києві завтра, 22 березня, дощ і сильний вітер. Максимальна температура повітря прогріється до +12 градусів.

23 березня знову похолодає, дощі припиняться, проте на Сході з розповсюдженням до Запоріжжя й Криму випаде сніг. 24 березня, у неділю, з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт з дощами.

"Тримайте голови в рівновазі, не звертайте уваги на дивні сни, спостерігайте за поведінкою котів - вони чудові підказки синоптичної поведінки, купіть нову сукню або нові "двірники" в машину, словом, стрибайте разом з стрибками атмосферного тиску, а не назустріч", - написала Діденко.

Синоптик попередила про непередбачуваний березень

Фото (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 21 березня в Україні без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13.

Погода на сьогодні: в Україні очікуються заморозки Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14
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