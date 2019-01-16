Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +3

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 16 січня 2019 року на заході очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -3 до +3, вночі від -1 до -8. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -9. У центрі сухо, вдень від 0 до -3, вночі від -6 до -9.

У східних областях також без опадів, температура вдень від 0 до -3, вночі від -6 до -9. На півдні України вдень від -1 до +2, вночі від -5 до +8. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6.

Фото: погода на 16 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 січня без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7, вітер західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області