Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +3

У Києві без опадів, вдень від -1 до -3
Погода на сьогодні: 16 січня 2019 року на заході очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -3 до +3, вночі від -1 до -8. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -9. У центрі сухо, вдень від 0 до -3, вночі від -6 до -9.
У східних областях також без опадів, температура вдень від 0 до -3, вночі від -6 до -9. На півдні України вдень від -1 до +2, вночі від -5 до +8. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6.
Фото: погода на 16 січня
У столиці України 16 січня без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7, вітер західний, 7-12 м/с.
Фото: погода в Києві та області