В Україні оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку на більшості території України на вихідних 13-14 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у період з 13 по 14 липня у Черкаській, Вінницькій областях, а також в більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у суботу, 13 липня, Україну накриють дощі з грозами. Опади оминуть лише Запорізьку та південні області, а також Крим. Вдень очікується підняття температури до +26, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10.

У Києві сьогодні також очікуються дощі з грозами. Вдень температура повітря коливатиметься від +21 до +23, вночі від +12 до +14.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз на вихідні. За прогнозом синоптика, у суботу, 13 липня, дощі, місцями з грозами, можливі на заході, півночі та сході країни. У неділю дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях, на решті території істотних опадів не очікується.