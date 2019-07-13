Сьогодні Україну місцями накриють дощі з грозами

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В західній частині сьогодні дощі з грозами, а температура повітря вдень +21+23

Погода в Україні: сьогодні, 13 липня, будуть дощі та грози на сході, заході та в центрі країни. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики прогнозують, що в західній частині сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень +21+23, а вночі очікується +10+12. На півночі та в центрі країни очікують дощі, температура повітря вдень +20+23, а вночі +11+14.

За прогнозом Гідрометцентру, на сході країни дощі з грозами. Температура повітря вдень +21+24, а вночі очікується +13+15. Натомість, на півдні країни, а саме в Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сонячно. Там температура повітря досягне +24+26, а вночі очікується +13+16. В Криму та Кримській області сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень +24+26, а вночі +13+15.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні в Києві дощі з грозами. Вдень температура повітря досягне +21+23, а вночі +12+14.