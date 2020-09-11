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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, П'ятниця 11 вересня 2020 08:21
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: гасіння пожежі (facebook.com/lugdsns)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні синоптики попередили про пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень небезпеки збережеться сьогодні, 11 вересня, практично на всій території країни.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, пожежна небезпека збережеться в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей.

Нагадаємо, на початку вересня масштабна пожежа на відкритій місцевості спалахнула у Луганській області. Під час гасіння пожежі загинув один військовослужбовець. Пожежу вдалося ліквідувати через 6 днів.

Також масштабну пожежу в лісовій місцевості гасили в Харківській області. Вогонь охопив 500 гектарів лісу. В результаті пожежі постраждали більше 30 людей, 22 будинки були пошкоджені. Ліквідувати пожежу вдалося 6 вересня.

Крім цього пожежа сухої трави сталася минулого тижня в Донецькій області. Пожежникам вдалося врятувати від знищення 12 будинків. Вогонь загасили.

Відзначимо, сьогодні в Україні очікується тепла погода, без опадів, температура повітря буде коливатися від +19 до +29 градусів.

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