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Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 11 вересня 2020 08:00
Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода сьогодні буде теплою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні 11 вересня очікується тепла погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від +19 до +29.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

На всій території України буде сонячна, з мінливою хмарністю погода. Температура повітря вдень у центральних та західних областях буде від +20 до +24, крім Волинській і Рівненській областях, де температура повітря буде трохи нижче +19+21. Вночі в західних і центральних регіонах прогнозують +8+12 градусів.

На півдні, сході та Закарпатської області очікується +26+28 тепла вдень, вночі +14+17.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

сьогодні В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +20+22, а вночі +11+13.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після декількох холодних і дощових днів в Україну знову повернеться ясна і сонячна погода, а температура повітря знову почне підніматися.

Зазначимо, вчора в Україні було трохи тепліше, температура повітря піднімалася до +29 градусів.

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