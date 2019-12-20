В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

У п'ятницю, 20 грудня, погода в Україні погіршиться, на більшості території країни очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, сьогодні у більшості областей, крім сходу країни, вранці можливий сильний туман. Видимість на дорогах погіршиться до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов в Україні було оголошено жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну повернуться заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься від +4 до +7, лише у деяких західних та південних областях термометри покажуть до +10...+11 градусів. Вночі очікується зниження температури до -2 градусів.

Крім того, 18 грудня у Києві було встановлено температурний рекорд. Синоптики зафіксували температуру в 15,2 градусів, що на що на 3,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1989 році.