В Україну повернуться заморозки: прогноз на сьогодні

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У Києві температура вдень знизиться до +4

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, збереже тенденцію на зниження температури повітря, лише місцями очікується до +11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогдні, за прогнозом українських синоптиків, погода в Україні буде хмарною з проясненнями та прохолодною. Температура повітря почне спадати, у східних, центральних та північних областях термометри покажуть від +4 до +7 градусів. На півдні та заході вдень температура коливатиметься від +6 до +9 градусів, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +10...+11.

Вночі очікуються заморозки до -1...-2 градусів на сході, півночі та в центрі. У західних та південних областях вночі прогнозують від +1 до +3. Також невеликі заморозки можливі у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також похолодає. Температура вдень у столиці опуститься до +4...+6 градусів. Вночі очікуються невеликі заморозки до -1 градуса. Можливий південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 грудня у Києві було встановлено температурний рекорд. Синоптики зафіксували температуру в 15,2 градусів, що на що на 3,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1989 році.