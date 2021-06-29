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На Київ насувається гроза

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 11:59
На Київ насувається гроза Фото: на Київ насувається гроза (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 червня у Києві та області оголошено штормове попередження. Негода може протриматися до кінця доби.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у місті Київ та області найближчу годину та до кінця доби очікуються гроза та сильні пориви вітру. Швидкість яких складе 15-18 метрів на секунду.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності.

Під час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Раніше стало відомо якою буде погода у липні.

Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла.

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