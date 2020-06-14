В Україні оголосили штормове попередження

У понеділок, 15 червня, погода в Україні зіпсується. На більшості території очікуються грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.

Так, синоптики прогнозують, що завтра більшість областей України накриють грози.

Крім того, у південно-східних та північно-східних регіонах місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, наступний тиждень в Україні буде переважно дощовим, на більшості території країни очікуються грози.

Сьогодні в Україні також прогнозували град та грози у деяких регіонах.

Попри опади, температура повітря сьогодні підніметься до +31 градуса.