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Мін'юст планує влітку виставити на продаж незадіяні в'язниці

Четвер 30 липня 2020 15:48
Мін'юст планує влітку виставити на продаж незадіяні в'язниці
Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)
Автор: РБК-Україна

За отримані кошти Мін'юст запустить будівництво нових в'язниць

Міністерство юстиції України планує цього літа запустити продажу заморожених і звільнених в'язниць. Продаж будуть здійснювати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає прес-службу відомства.

За його словами, після продажу в'язниць Міністерство почне проєктування та нове будівництво у містах, де місцеві власті виділили земельну ділянку під будівництво.

"Насамперед, це Львів і Київ. На жаль, парламент не підтримав законопроект, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого і кілька затягують процес бюрократичними формальностями", - повідомив Малюська.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство юстиції анонсував скорочення в'язниць - для початку заморозять дев'ять з них.

Пізніше Денис Малюська заявив, що Міністерство юстиції вніс у Раду законопроект, який дозволить продавати незадіяні в'язниці.

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