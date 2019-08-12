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Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Україні

Новини » Суспільство    12.08.2019 - 18:30
Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали

Погода в Україні сприятиме помаранчевому рівню небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Зазначається, що у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності (жовтий).

"Вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). 14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25 градусів (на 5-10 градусів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 12-13 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 13 серпня, погіршиться. Синоптики передають грози та град  у західних, північних та Вінницькій областях. Синоптики попереджають, що в зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє РБК-Україна, синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Сьогодні у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

 

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