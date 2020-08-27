Грозові дощі на заході, півночі та в центрі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 27 серпня, у західних, північних та деяких центральних областях спостерігатимуться грози та дощі, однак у всіх інших регіонах очікується суха та спекотна погода. Температура повітря в країні коливатиметься від +21 до +30 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощитиме сьогодні у всіх західних і північних регіонах, а також у Вінницькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях. На всій іншій території країни буде спостерігатись помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +21 +24, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12 +15 тепла.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +21 до +29, а вночі від +12 до +15.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +30, а вночі вона опуститься до +12 до +18 градусів.

Фото: погода в Україні на 27 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні йтимуть дощі. Температура повітря вдень буде в межах +21 +25, а вночі вона очікується від +12 +15.

Фото: погода в Києві та області на 27 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні до 28 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна раніше писало, що у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев.