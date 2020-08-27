ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Четвер 27 серпня 2020 11:06
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 27 серпня, у центральних, південних, східних та деяких західних областях.очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у центральних, південних, східних регіонах, а також у більшості районів Хмельницької і Чернівецької областей.

Зазначимо, що найспекотніша погода сьогодні очікується на південному заході України.

Нагадаємо, 27 серпня у західних, північних та деяких центральних областях спостерігатимуться грози та дощі, однак у всіх інших регіонах очікується суха та спекотна погода, а температура повітря в країні коливатиметься від +21 до +30 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся