В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики України оголосили штормове попередження на 17 серпня. Будуть шквали та град.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі 17 серпня будуть в західних, Київській, Житомирській, Вінницькій областях.
Нагадаємо, синоптики детально розповіли, яка завтра буде погода в Україні.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що наступний тиждень в Україні відзначиться дощами у більшості областей.