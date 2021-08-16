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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 13:44
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження на 17 серпня. Будуть шквали та град.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі 17 серпня будуть в західних, Київській, Житомирській, Вінницькій областях.

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Нагадаємо, синоптики детально розповіли, яка завтра буде погода в Україні.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що наступний тиждень в Україні відзначиться дощами у більшості областей.

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