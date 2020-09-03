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В Україні оновили зони карантину: список

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Сьогодні уряд вирішив внести до червоної зони карантину:

  • Івано-Франківськ, Коломию, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївку, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.

Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

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В "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

У "помаранчевій зоні" заборонена діяльність засобів розміщення (готелів, туристичних баз тощо.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори. Масові заходи можна в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

У "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

В "зеленій зоні" діють наступні обмеження перебування в громадських будівлях - лише у масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати з заполненностью на 50%, перевезення пасажирів в громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу, найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільської області.

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