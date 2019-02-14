В Україні знеструмленими залишаються понад 80 населених пунктів

Бригади обленерго усувають наслідки негоди

В Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по состоянию на утро из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. В частности, в Черкасской - 10, Киевской - 3, Черниговской - 36, Сумской области - 35 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Также в ГСЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 200 населенных пунктов.

Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня в некоторых областях ожидается снег. В частности, 14 февраля в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях прогнозируется небольшой снег, местами с дождем. В Карпатах ночью умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица