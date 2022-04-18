У ФГВФО обґрунтували рішення ввести 100% гарантію за банківськими вкладами

В Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зазначає, що це світова практика під час надзвичайних подій.

"Коли держава ухвалює таке рішення, це говорить про те, що ми чітко розуміємо, що відбувається у банківській системі та чого нам очікувати. Іншими словами - ситуація контрольована настільки, що ми навіть прийняли рішення взяти на себе цей ризик", - сказала вона.

За її словами, загалом, запровадження 100-відсоткової гарантії за вкладами – це не якесь ноу-хау України. Це світова практика. Вона застосовувалась у 1997 році у Японії, потім у 2000 році у Туреччині, та ще багато разів під час кризи 2008 року. "Такі гарантії закінчуються тоді, коли закінчуються кризові явища", - сказала Рекрут.

Що стосується джерел покриття 100% гарантії, то першочерговим, звичайно ж, є кошти самого Фонду. "Якщо так станеться, що деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики", - сказала керівник ФГВФО.