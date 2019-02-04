В Україні в січні понад 15 тис. осіб захворіли на кір

Протягом п'ятого тижня 2019 року на кір захворіли 3379 осіб

В Украине более 15 тыс. человек заболели корью в январе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение пятой недели 2019 года корью заболели 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей. В Минздраве отметили, что прививка - единственная надежная защита от кори.

Отмечается что всего с 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболели 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и городе Киеве (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).

Напомним, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, профессор Ирина Колесникова заявила, что в ближайшие недели число случаев кори будет снижаться. И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.