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На кір захворіли майже 12 тисяч українців з початку року, - Супрун

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 13:37
На кір захворіли майже 12 тисяч українців з початку року, - Супрун
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Більшість людей, що захворіли, не були вакциновані

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що в Україні від початку 2019 року зафіксовано майже 12 тисяч захворювань на кір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами в.о. глави МОЗ, переважна більшість серед хворих - люди, які не були вакциновані.

"По кору - від початку року вже майже 12 тисяч захворювань. У більшості - це люди, які не були вакциновані", - зазначила вона.

Супрун підкреслила, що уникнення вакцинації та випадки вакцинування неякісними вакцинами, які закупили ще до початку співпраці з UNICEF, - дві основні причини захворювання.

В.о. міністра закликала українців вакцинуватися. Вона повідомила, що в Україні є приблизно 1 мільйон 100 тисяч вакцин.

"Вони (вакцини, - ред.) є по регіонах - у кожному регіоні більше, ніж 100% потреби", - додала в.о. міністра.

Крім того, Супрун також зауважила, що 400 тисяч доз додатково перебувають на складах МОЗ.

Нагадаємо, минулого тижня в.о. глави МОЗ анонсувала, що відомство до кінця тижня має намір скликати спеціальну комісію з розгляду питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні. Для оголошення епідемії кору в Україні необхідно підтвердження ряду показників, підкреслювала в.о. міністра. Однак станом на 30 січня міністерство вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні за четвертий тиждень на кір захворіли 3279 осіб - 1350, що на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку цього року від кору померло 6 людей, а всього на кір захворіло 8,5 тис. осіб, з яких дві третини - діти.

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Новини України КірУляна Супрун
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