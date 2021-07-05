RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні потрібно збільшити тестування на COVID-19 через зростання хворих у Європі, - Шмигаль

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні потрібно збільшити тестування на коронавірус на тлі зростання захворюваності в Європі. Крім того, обов'язковими повинні залишатися масочний режим, дезінфекція та інші запобіжні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час селекторної наради в Офісі президента.

В ході наради глава Уряду зазначив, що у зв'язку з проведенням Євро-2020 з футболу в європейських країнах кількість хворих коронавірусом зросла майже на 10%. Тому, за його словами, в Україні збільшити кількість тестувань на COVID-19.

Крім цього, профільні відомства повинні перевірити реальну готовність медустанов, включаючи дитячі, до боротьби з коронавірусу.

"Масочний режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов'язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", - додав Шмигаль.

Зазначимо, 4 липня в Україні підтвердили ще 370 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні в Україні зробили ще майже 40 тисяч щеплень від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
тестированиеКарантинКоронавірус