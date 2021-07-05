В Украине нужно увеличить тестирование на COVID-19 из-за роста больных в Европе, - Шмыгаль

В Украине нужно увеличить тестирование на коронавирус на фоне роста заболеваемости в Европе. Кроме того, обязательными должны оставаться масочный режим, дезинфекция и другие меры предосторожности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время селекторного совещания в Офисе президента .

В ходе совещания глава правительства отметил, что в связи с проведением Евро-2020 по футболу в европейских странах число заболевших коронавирусом выросло почти на 10%. Поэтому, по его словам, в Украине увеличить количество тестирований на COVID-19.

Помимо этого, профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, включая детские, к борьбе с коронавируса.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - добавил Шмыгаль.