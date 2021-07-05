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В Україні потрібно збільшити тестування на COVID-19 через зростання хворих у Європі, - Шмигаль

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 15:18
В Україні потрібно збільшити тестування на COVID-19 через зростання хворих у Європі, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні потрібно збільшити тестування на коронавірус на тлі зростання захворюваності в Європі. Крім того, обов'язковими повинні залишатися масочний режим, дезінфекція та інші запобіжні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час селекторної наради в Офісі президента.

В ході наради глава Уряду зазначив, що у зв'язку з проведенням Євро-2020 з футболу в європейських країнах кількість хворих коронавірусом зросла майже на 10%. Тому, за його словами, в Україні збільшити кількість тестувань на COVID-19.

Крім цього, профільні відомства повинні перевірити реальну готовність медустанов, включаючи дитячі, до боротьби з коронавірусу.

"Масочний режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов'язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", - додав Шмигаль.

Зазначимо, 4 липня в Україні підтвердили ще 370 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні в Україні зробили ще майже 40 тисяч щеплень від COVID-19.

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