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В Украине нужно увеличить тестирование на COVID-19 из-за роста больных в Европе, - Шмыгаль

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 15:18
В Украине нужно увеличить тестирование на COVID-19 из-за роста больных в Европе, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине нужно увеличить тестирование на коронавирус на фоне роста заболеваемости в Европе. Кроме того, обязательными должны оставаться масочный режим, дезинфекция и другие меры предосторожности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время селекторного совещания в Офисе президента.

В ходе совещания глава правительства отметил, что в связи с проведением Евро-2020 по футболу в европейских странах число заболевших коронавирусом выросло почти на 10%. Поэтому, по его словам, в Украине увеличить количество тестирований на COVID-19.

Помимо этого, профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, включая детские, к борьбе с коронавируса.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - добавил Шмыгаль.

Отметим, 4 июля в Украине подтвердили еще 370 случаев коронавируса.

Напомним, накануне в Украине сделали еще почти 40 тысяч прививок от COVID-19.

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