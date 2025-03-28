В США ожидают результатов правозащитного аудита судебной и правоохранительной систем Украины

Харьковская правозащитная группа в сотрудничестве с международными экспертами завершает подготовку отчета о состоянии соблюдения прав человека в Украине, а также эффективности функционирования правоохранительных органов, включая специализированные антикоррупционные структуры.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Ариэль Коэн - доктор дипломатии и права, американский политолог, член Совета Международных Отношений США, старший эксперт Евразийского центра Atlantic Council, управляющий директор Программы по энергетике, росту и безопасности (EGS) в Международном центре налогов и инвестиций (ITIC).

По его словам, согласно позиции официальных лиц США, одним из ключевых условий для увеличения объема американских инвестиций в Украину является последовательная борьба с коррупцией, а также проведение глубинной реформы судебной и правоохранительной систем, в том числе таких институтов, как НАБУ, САП и ВАКС.

"Если Украина действительно рассчитывает на многомиллиардные инвестиции, её антикоррупционные органы и суды должны действовать беспристрастно и не могут использоваться в политических интересах одной из политических партий или на пользу той или иной администрации", - подчеркнул Коэн.

На данный момент в Вашингтоне рассматриваются различные варианты реагирования, в том числе возможность создания специальной следственной группы с участием представителей американских правоохранительных ведомств, целью которой станет всесторонний анализ и расследование действий украинских органов власти и судебной системы.

Предварительные материалы отчета уже представлены Государственному департаменту США, а также ряду аналитических и контрольных органов.

По результатам анализа будут приниматься решения относительно дальнейших направлений реформ, а также дана оценка действиям отдельных должностных лиц, включая представителей прокуратуры, судей и органов следствия.

Как известно, Госдеп США ежегодно публикует доклады о соблюдении прав человека в различных странах мира, включая Украину. В предыдущие годы в соответствующих разделах также использовались данные мониторинга, предоставленные Харьковской правозащитной группой.

Учитывая актуальные политические трансформации и инвестиционные приоритеты США в отношении Украины, выводы текущего отчёта будут иметь важное стратегическое значение при формировании последующих решений и политик, убежден эксперт.