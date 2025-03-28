У США очікують результатів правозахисного аудиту судової та правоохоронної систем України

Харківська правозахисна група у співпраці з міжнародними експертами завершує підготовку звіту про стан дотримання прав людини в Україні, а також ефективності функціонування правоохоронних органів, включно зі спеціалізованими антикорупційними структурами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив Аріель Коен - доктор дипломатії і права, американський політолог, член Ради Міжнародних Відносин США, старший експерт Євразійського центру Atlantic Council, керуючий директор Програми з енергетики, зростання і безпеки (EGS) в Міжнародному центрі податків та інвестицій (ITIC).

За його словами, згідно з позицією офіційних осіб США, однією з ключових умов для збільшення обсягу американських інвестицій в Україну є послідовна боротьба з корупцією, а також проведення глибинної реформи судової та правоохоронної систем, зокрема таких інститутів, як НАБУ, САП і ВАКС.

"Якщо Україна дійсно розраховує на багатомільярдні інвестиції, її антикорупційні органи і суди повинні діяти неупереджено і не можуть використовуватися в політичних інтересах однієї з політичних партій або на користь тієї чи іншої адміністрації", - наголосив Коен.

Наразі у Вашингтоні розглядають різні варіанти реагування, зокрема можливість створення спеціальної слідчої групи за участю представників американських правоохоронних відомств, метою якої стане всебічний аналіз і розслідування дій українських органів влади та судової системи.

Попередні матеріали звіту вже подано Державному департаменту США, а також низці аналітичних і контрольних органів.

За результатами аналізу ухвалюватимуться рішення щодо подальших напрямів реформ, а також буде дано оцінку діям окремих посадових осіб, включно з представниками прокуратури, суддів та органів слідства.

Як відомо, Держдеп США щорічно публікує доповіді про дотримання прав людини в різних країнах світу, включно з Україною. У попередні роки у відповідних розділах також використовувалися дані моніторингу, надані Харківською правозахисною групою.

З огляду на актуальні політичні трансформації та інвестиційні пріоритети США щодо України, висновки поточного звіту матимуть важливе стратегічне значення під час формування подальших рішень і політик, переконаний експерт.